Une vidéo pleine de nostalgie (et de fan service) pour les 20 ans de Max Payne

Le temps passe comme les voitures, la vie de l'homme ne dure pas longtemps. Ces remarques d'une sagesse incontestable, ce n'est pas Max Payne qui va les contredire. Le héros torturé inventé par Remedy Entertainment vient de fêter les 20 ans de ses premières aventures. Et même s'il s'est fait pour le moins discret ces dernières années, ses créateurs ont malgré tout souhaité marquer le coup.

À voir aussi : Remedy Entertainment fête ses 25 ans avec Epic Games en vidéo

Même s'il n'a plus rien à voir avec la licence Max Payne depuis la sortie du deuxième épisode de la trilogie, Remedy Entertainment reste très attaché. Preuve en est, c'est le studio finlandais, et non pas Rockstar Games, qui détient la licence Max Payne depuis 2002, qui a posté une vidéo célébrant le 20e anniversaire de la sortie du tout premier Max Payne, le 23 juillet 2001.

Dans cette vidéo, que vous pouvez découvrir ci-dessus, Remedy souhaite un joyeux anniversaire à son héros par l'intermédiaire de Sam Lake, l'auteur des deux premiers jeux et accessoirement le visage du justicier fugitif, et James McCaffrey, la voix de Max Payne dans ces mêmes deux premiers épisodes.

Sam Lake, qui a de toute évidence décidé de ne jamais vieillir, profite même de cette occasion pour se glisser dans le costume de Max Payne une nouvelle fois (l'auteur n'est de toute façon jamais difficile à convaincre de faire les mimiques de son héros).

Rappel des (mé)faits

Pour rappel, la licence Max Payne a une histoire un peu particulière. Le premier épisode, dont l'anniversaire est fêté aujourd'hui, a été développé par Remedy Entertainment et produit par 3D Realms. Le jeu est resté dans les mémoires pour sa narration et son utilisation novatrice du bullet time dans les (nombreuses) séquences de tir.

Des suites de sa sortie, Rockstar Games a racheté en 2002 les droits liés à la marque Max Payne (personnages, univers, histoire, etc.) et a mis en chantier un Max Payne 2 toujours développé par Remedy.

Max Payne 3, le troisième et dernier (jusqu'à preuve du contraire) épisode sorti en 2012, a quant à lui été développé et édité par Rockstar Games. C'est d'ailleurs Dan Houser, plus connu pour son travail effectué sur les GTA, qui a co-écrit le jeu. En parallèle à ces trois jeux, Max Payne a eu droit à une adaptation sur grand écran en 2008 avec Mark Wahlberg dans le rôle titre. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de nouveau jeu Max Payne de prévu.

Que dites-vous de cette vidéo hommage ? Croyez-vous que Max Payne mériterait un quatrième jeu ? Aimeriez-vous que Remedy récupère la licence ? Qu'aviez-vous pensé de Max Payne 3 ? Quels souvenirs gardez-vous du jeu original ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.