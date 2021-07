Away The Survival Series : Le jeu de survie animalier présente 12 minutes de gameplay

Si vous en avez marre des jeux de survie avec un humain seul contre tous en pleine nature, Away The Survival Series devrait vous plaire. Voilà d'ailleurs 12 minutes de gameplay partagées par IGN pour faire ressortir votre instinct animal.

Away The Survival Series sort clairement des sentiers battus puisqu'il s'agit d'un jeu de survie dans lequel on y incarne des animaux sauvages. Et notamment et principalement un phalanger, ce très mignon marsupial arboricole d'Océanie.

Une épopée animalière

Avec une mise en scène sous forme de documentaire narratif, celui-ci devra traverser la nature à la recherche de sa famille. Pour proposer une sensation totale de liberté, le jeu devrait proposer un vaste monde à explorer avec un cycle jour/nuit complet. Bien sûr, les développeurs expliquent avoir travaillé avec des spécialiste animaliers pour proposer une expérience immersive et réaliste. On peut aussi voir qu'il est possible d'incarner à certains moments une mante religieuse et une salamandre tachetée. Bref, du que bonheur pour les amoureux des animaux.

Away The Survival Series est normalement prévu pour cette année sur PC, PS4 et Xbox One.