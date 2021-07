Gearbox (Borderlands) : 7 développeurs seniors sont partis pour un nouveau projet

Une annonce assez inattendue vient de tomber, relayée par Axios : de nombreux développeurs de chez Gearbox quittent le navire pour rejoindre un nouveau projet (studio) inconnu. Voilà ce qu'on sait.

Gearbox qui est tout de même derrière des mastodontes comme la série Borderlands vient de prendre une grosse claque. En effet, sept développeurs seniors et pontes du studio viennent de quitter le navire pour lancer un nouveau projet ensemble.

Dans cette liste de départs on note le producteur principal Christopher Brock, le concepteur principal de missions Keith Schuler, le directeur artistique Scott Kester, qui étaient tout trois là depuis plus de 10 ans. Mais ce n'est pas tout puisque s'ajoutent les noms de Paul Sage, directeur créatif, Chris Strasz, directeur UX, et le développeur Kevin Penrod, le character artist.

La vieille garde s'en va

Il est important de souligner que d'après les dires de Randy Pitchford, fondateur et patron de Gearbox, le groupe quitte le studio "en très bon termes". D'après les sources d'Axios toujours, ces développeurs représentent la vieille garde de Gearbox et certains dans l'équipe de développement sont enthousiastes à l'idée "d'avoir du sang frais dans certains projets".

Enfin, on apprend que cette vieille garde était en totalité sur le même projet en pré-production et que Gearbox a déjà commencé à remplacer les postes vacants. Une page se tourne pour la société acquise il y a peu par Embracer Group. Et on a forcément hâte de découvrir ce que ces anciens vont proposer dans le futur dans ce nouveau projet secret.