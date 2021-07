The Last of Us : L'héroïne de Fringe rejoint la distribution de la série HBO

Le tournage de la série The Last of Us ayant débuté, cette dernière multiplie les annonces de casting et fait très régulièrement parler d'elle. Aujourd'hui, il est question de l'arrivée dans la distribution de la série d'une comédienne que les sérivores connaissent bien.

Une fois n'est pas coutume, c'est le site américain Deadline qui a eu la primeur d'une information concernant l'arrivée de comédiens dans la distribution de la série The Last of Us produite par HBO. Et il est aujourd'hui question d'une annonce de taille puisque Deadline rapporte qu'Anna Torv, l'interprète d'Olivia Dunham dans les cinq saisons de Fringe (et de Nariko dans Heavenly Sword) sera elle aussi présente dans l'adaptation des jeux de Naughty Dog.

La comédienne australienne campera Tess dans The Last of Us et aura le statut de personnage récurrent (ce qui veut dire qu'Anna Torv sera présente dans plusieurs épisodes mais pas dans chacun d'entre eux). Tess est présentée comme une contrebandière et une survivante endurcie. Dans The Last of Us premier du nom, Tess aide Joel à faire entrer et sortir des armes de Boston. Elle accompagne également le héros tandis qu'il tente d'emmener Ellie chez les Lucioles.

Des survivants à la pelle

Anna Torv vient donc rejoindre une distribution de plus en plus longue. La comédienne partagera en effet l'écran avec Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett et Con O'Neil dans les rôles Joel, Ellie, Tommy, Marlene, Perry, Frank et Bill respectivement.

Pour rappel, l'épisode pilote de The Last of Us est réalisé par le cinéaste russe primé à Cannes Kantemir Balagov et est actuellement en tournage dans la banlieue de Calgary au Canada. La série The Last of Us dans son ensemble est pour sa part issue de la collaboration entre Craig Mazin, le créateur de la série Chernobyl, et Neil Druckmann, le réalisateur, scénariste et producteur des jeux au sein du studio californien. À date, la série de dix épisodes n'a toujours pas de date de diffusion annoncée.

