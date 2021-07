Dune : Le film de Denis Villeneuve réveille avec une bande-annonce stellaire

Dune au cinéma, c'est beaucoup de frustration, entre le long-métrage avorté d'Alejandro Jodorowksy et celui de David Lynch de 1984. Un réalisateur a relevé le défi et sa vision sera partagée en septembre. Un événement attendu avec beaucoup d'espoir. D'où une certaine effervescence autour du dernier trailer.

Quand le dormeur va-t-il se réveiller ? À la toute fin de l'été, si tout se passe bien. Le Dune de Denis Villeneuve sera en effet dans les salles de cinéma le 15 septembre prochain. Et cela fait longtemps que l'on en parle. Parce que le metteur en scène canadien a un talent évident, il suffit de voir Prisoners, Enemy, Premier Contact et Blade Runner 2049 pour s'en convaincre. Et que le casting est tout simplement fou.

Pas piqué des vers

Avec cette longue bande-annonce de 3mn39, visuellement très léchée, les différents acteurs ont tous le temps de nous rappeler qu'ils sont là. Ne soyez pas étonnés de voir Timothée Chalamet, qui incarnera Paul Atreides, ou encore Oscar Isaac (Leto Atreides), Jason Momoa (Duncan Idaho), Josh Brolin (Gurney Halleck), Dave Bautista (Glossu Rabban), Javier Bardem (Stilgar) et, évidemment, on ne peut pas la louper, Zendaya (Chani). Encore, on est sympas, on en oublie. Sans parler du ver des sables.

On vous laissera juger de l'esthétique de cette nouvelle adaptation de l'oeuvre SF cultissime de Frank Herbert, de la pertinence de la distribution... Personnellement, je sais où je serai le soir du mercredi 15 septembre.