Intel Core i9-12900K : Le prochain Intel supérieur à AMD et son Ryzen 9 5950X ?

Le combat entre Intel et AMD ne prendra visiblement jamais fin. En effet, après un retour triomphant d'AMD sur le marché du processeur, il semblerait qu'Intel prenne son élan pour asséner une grosse baffe à son concurrent.

Intel pourrait bien préparer quelque chose d'assez violent pour répondre à AMD et notamment son haut de gamme à l'image de l'excellent Ryzen 9 5950X. Cette violence porte un nom : Intel i9-12900K et abriterait 8 coeurs Golden Cove et 8 coeurs Gracemont.

Une claque en préparation

L'Intel Core i9-12900K devrait être la puce phare de la gamme de processeurs Alder Lake de 12e génération. On en veut pour preuve les benchmarks qui fleurissent à l'image de Cinebench R20. Ainsi le i9-12900K 16 Core marquerait plus de 810 points en monocoeur et plus de 11 600 points dans les tests multicoeur.

Qu'est que cela veut dire concrètement ? Que cela ferait de lui le processeur de bureau grand public le plus rapide du marché. Avec une plus-value de 25% en terme de vitesse sur les tests simples et jusqu'à 11% sur les tests multicoeurs par rapport au fameux Ryzen 5950X cité plus haut

Et étant donné qu'il s'agit de résultats précoces, lors de la sortie l'écart pourrait être encore plus grand, à hauteur de 30% par exemple.

