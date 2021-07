The Witcher Le Cauchemar du Loup : Trailer et casting pour le film d'animation Netflix

Cette année, le Sorceleur est partout. Surtout sur Netflix. La plateforme de vidéos à la demande, qui nous prépare la saison 2 de The Witcher pour la fin d'année et un spin-off, Blood Origin, pour un peu plus tard, nous cale un autre divertissement le mois prochain.

The Witcher : Le Cauchemar du Loup arrive sur Netflix le 23 août prochain. La nouvelle se savait depuis la WitcherCon, mais il n'y avait pas encore eu de bande-annonce digne de ce nom. La voici et pour l'occasion on en apprend beaucoup plus sur l'intrigue et les personnages, ainsi que leurs interprètes, via un long thread Twitter.

Vesemir pour faire la vaisselle

On rappelle que ce film d'animation nous emmènera quelques dizaines d'années avant les aventures de Geralt de Riv et que le protagoniste principal sera Vesemir, son maître. Celui-ci, jeune et fringant ne sera pas interprété par Mark Hamill.

C'est Theo James (Divergente) qui se chargera de le doubler. Concernant les autres personnages, on apprend que Lara Pulver (Irene Adler dans Sherlock) jouera Tetra, Mary McDonnell (Danse avec les loups) Lady Zebst et Graham McTavish (le Dracula de Castlevania et Dijkstra dans la saison 2 de The Witcher) Deglan.

Voici leurs présentations officielles :