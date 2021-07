Ubisoft annonce la fin de Tom Clancy's Elite Squad moins d'un an après son lancement

À force de le crier sur tous les toits, vous allez finir par le savoir : Ubisoft est actuellement en train de revoir sa stratégie globale, pour laisser une plus grande place aux nouveaux "modèles économiques" gravitant autour du free-to-play ou des jeux-service destinés à rester sur la durée. Encore faut-il trouver des gens pour y jouer, ce qui n'est évidemment pas toujours gagné. Le fusillé pour l'exemple du jour nous le rappelle avec un sourire en coin, et une clope au bec.

Voilà un timing assurément singulier : deux petits jours après avoir officiellement levé le voile sur un certain Tom Clancy's XDefiant, gratuit et multijoueur de son état, le géant français annonce qu'il débranchera bientôt son prédécesseur en la matière : Tom Clancy's Elite Squad, tombé au combat.

L'union fait la... ah non

Le jeu mobile, gratuit et multijoueur (donc) lancé en août 2020 semblait cocher toutes les cases de la nouvelle stratégie Malgré son caractère éminemment crossoveresque (le jeu réunit les séries Splinter Cell, Rainbow Six, The Division ou Ghost Recon), la mayonnaise semble ne pas voir pris , et l'éditeur mettra ainsi un terme à l'aventure dès cet automne :

Salutations Commandants,



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons que nous ne publierons plus de nouveau contenu pour Elite Squad. La mise à jour de ce 21 juillet sera notre dernière, et nous fermerons les serveurs le 4 octobre 2021.



Ce n'était pas une décision facile, mais après avoir exploré plusieurs options avec nos équipes, nous sommes arrivés à la conclusion que le titre n'était plus viable. Nous voulons vous assurer que nous avons vraiment fait de notre mieux, en particulier avec la saison 2, et ce fut une expérience vraiment enrichissante de travailler avec vous, notre communauté passionnée !



Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié jouer avec nous, autant que nous avons aimé créer le jeu et dialoguer avec vous tous sur les réseaux sociaux et Discord. Nous espérons que certains d'entre vous resteront avec nous, et s'amuseront à atteindre le niveau 70 pour débloquer tous les soldats possibles avant de nous dire au revoir.



Merci à vous tous d'avoir joué.

Si les mécaniques d'Elite Squad n'ont évidemment rien à voir avec le Call of Duty-like dévoilé cette semaine, la rapidité avec laquelle le jeu du studio Owlient quitte la scène nous rappelle à quelle point il peut être difficile d'atteindre l'équilibre, même en réunissant quelques grands noms de l'industrie. Au vu des quelques réactions un rien courroucées dont vous avez déjà pu nous faire part, il n'y a plus qu'à espérer (pour Ubisoft) que XDefiant ne marche pas sur les traces du Tom Clancy qui le précède...

