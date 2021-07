Xbox Games With Gold : Voici les jeux "gratuits" d'août 2021 entre Japon et occident

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit de plus que ce qu'ils paient pour leur abonnement. Et même si les vacances vous invitent à être out, vous pouvez comptez sur les offrandes du mois d'août.

À voir aussi : Phil Spencer (Xbox) voudrait que l'industrie du jeu vidéo s'unisse pour préserver les vieux jeux

En juillet, les abonnés Xbox Live Gold ou Ultimate avaient l'occasion de récupérer Planet Alpha, Rock of Age 3, Midway Arcade Origins, Conker : Live & Reloaded. Et pas de panique, ils auront également toute une sélection de titres à récupérer "gratuitement" en août prochain.

Une fois, ce sont plusieurs générations qui sont représentées même si Microsoft et ses partenaires ne sont cette fois pas remontés plus loin que la Xbox 360. Au menu il est question d'un mélange de jeux occidentaux et japonais. Et comme vous allez le voir, la sélection est éclectique.

Voici sans plus attendre les jeux "offerts" à compter du 1er août 2021 :

Xbox One (compatibles Xbox Series X|S) :

Darksiders III (du 1er au 31 août)

Il est ici question d'un Hack and Slash aux accents d'Action-Aventure dans lequel le joueur incarne Fury, une des quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Elle doit jouer de son fouet et de sa magie pour accomplir sa quête contre les Sept Pêchés Capitaux.



Yooka-Laylee (du 16 août au 15 septembre)

Jeu de plates-formes à mascottes coloré réalisé par une équipe composée d'anciens de Rare. Yooka et Laylee partent ici à l'aventure pour empêcher l'infâme Capital B d'absorber toute la littérature.



Xbox 360 (compatibles Xbox One et Xbox Series X|S) :

Lost Planet 3 (du 1er au 15 août)

Malgré son titre, il est ici question d'une préquelle aux deux précédents Lost Planet. Dans ce jeu solo, le joueur dirige ici Jim Peyton tandis qu'il découvre et révèle les secrets de la planète E.D.N. III.



Garou : Mark of the Wolves (du 16 au 31 août)

Dernier épisode en date de la célèbre série des Fatal Fury. Les joueurs peuvent ici incarner plus d'une douzaine de personnages réunis pour participer au tournoi King of Fighters : Maximum Mayhem. Un titre que les fans de jeux de combat connaissent bien.



Alors, satisfaits ? Sur quel(s) titre(s) allez-vous jeter votre dévolu ? On vous laisse vous dire ce que vous pensez de cette sélection dans les commentaires ci-dessous.