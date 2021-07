PlayStation Store : Voilà la Super Promo d'Été 2021, des centaines d'offres sur PS4 et PS5

Bien entamé sur le plan des dates, très jeune côté climat, l'été 2021 donne aujourd'hui à Sony une bonne opportunité de ne pas trop se creuser la tête pour savoir comment appeler la nouvelle période de réductions sur sa boutique. C'est d'ailleurs un nom déjà vu les années passées.

Après la Planète des réductions, c'est la Super Promo d'été qui est en place sur le PlayStation Store, dès maintenant. Jusqu'au 5 août prochain, les jeux et DLC bradés vous attendent les bras ouverts. Vous y trouverez des offres classées selon trois critères : Offres exceptionnelles, Jeux Multijoueur et En tête des ventes. On y trouve des titres PS4, mais aussi PS5.

Parmi les exemples de chutes de prix intéressantes que nous pouvons mentionner, il y a :

Et vous savez quoi, le reste de la recherche, c'est cadeau, on vous la laisse, on sait à quel point vous aimez mener des investigations et fouiner vous-mêmes. Bah oui, on a vu votre cache Internet. D'ailleurs, c'est un peu coquinou ce... euh, pardon. La totalité des offres se trouve au bout de cet hyperlien.