PlayStation Plus : Les jeux PS5 et PS4 "gratuits" d'août 2022 fuitent... chez Sony

Chaque mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Ceux du mois d'août 2021 viennent de tomber. Mais rassurez-vous, ils ne se sont pas faits mal.

Il ne vous a pas fallu bien longtemps pour faire le tour d'A Plague Tale : Innocence, Call of Duty : Black Ops 4 et WWE 2K Battlegrounds ? Bravo, vous êtes un véritable monstre. Mais est-ce que vous voulez savoir ce qui vous attend d'ici quelques jours qui va vous occuper tout autant ? On en était sûrs.

S'il n'est pas rare que les jeux PlayStation Plus d'un mois donné fuitent avant leur annonce officielle, la fuite des titres du mois d'août 2021 n'en est pas vraiment une carte elle vient du site officiel PlayStation américain. Ce dernier révèle en effet d'ores et déjà la liste des jeux que les abonnés pourront découvrir sans frais supplémentaires le mois prochain. Des captures d'écran de cette "fuite" sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Une fois de plus, ce sont donc trois jeux que Sony Interactive Entertainment compte "offrir" à ses abonnés PlayStation Plus pour le mois d'août. Et histoire de vous faire réaliser la chance que vous avez, le constructeur japonais insiste sur le fait qu'il est ici question de deux jeux auxquels vient s'ajouter "jeu PS5 bonus." C'est en tout cas de cette manière que Sony présente la chose sur le site officiel PlayStation américain (le site français n'a pas encore été mis à jour avec cette information).

Voici les jeux à récupérer gratuitement à partir du mardi 3 août :

Hunter's Arena : Legends (PS5 uniquement)

Il est ici question de combats rapprochés aussi bien en un contre un que dans un mode Battle Royale. Sony précise ici que seule la version PS5 du jeu est ici concernée. La promotion ne s'applique pas à Hunter's Arena : Legends sur PS4.



Jeu de tir à la troisième personne dans lequel les joueurs peuvent incarner les Plantes ou les Zombies. Il est ici question de plus de 23 classes et toutes une variété des types de parties aussi bien compétitives que coopératives.



Comme son nom l'indique, Tennis World Tour 2 est un jeu... de Tennis. Ce titre permet d'incarner de célèbres professionnels de la discipline ou de créer son propre athlète. Des modes multijoueur en ligne comme en local sont proposés et un mode Carrière propose aussi de vivre la vie d'un pro du circuit.



Sachant que l'information vient du site officiel PlayStation, elle est on ne peut plus officielle. L'annonce traditionnelle via des publications sur les réseaux sociaux et le PlayStation Blog ne devrait donc plus tarder.

L'abonnement PlayStation Plus coûte 8,99 euros pour 1 mois, 24,99 euros pour un trimestre et 59,99 euros pour un an.

Que vous inspire cette sélection aoûtienne ? Comptez-vous jouer à au moins un de ces titres ? Si oui, le ou lesquels ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.