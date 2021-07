Suivez l'EA Play Live ce jeudi à partir de 19h00

Pour ne pas faire comme les autres, Electronic Arts a décidé que son temps de communication estival n'aurait pas lieu dans le sillon de l'E3 2021. C'est en fait cette semaine que se tient l'EA Play Live, après plusieurs semaines d'annonces et de teasings.

Vous pourrez suivre l'EA Play Live 2021 ce jeudi 22 juillet à partir de 19h00. Ici-même. Sans aucune pression. Cette "conférence" streamée sera animée par Austin Creed, catcheur bien connu des fans de la WWE, qui ne devrait pas avoir du mal à communiquer son émotion lors des différentes annonces.

Programme minceur ?

Parce que oui, l'événement prévoit des présentations de jeux inédits. Et même des cadeaux à gagner et des surprises. Après la préconférence pour chauffer le public, gros focus sur des jeux dont la sortie ne tardera pas. Attendez-vous à du Battlefield 2042, des nouvelles de Lost in Random et de quoi grignoter pour Apex Legends.

Et on peut se douter que le sport sera à l'honneur, avec FIFA 22 en particulier en ce qui nous concerne, nous les champions d'Eur... Hum. L'idée de revoir Dead Space, dont la rumeur d'un reboot bruisse depuis quelques semaines, ne nous déplaît pas. En revanche, triste rappel : pas de jeu Star Wars, pas de skate., et encore moins de Dragon Age ou de Mass Effect. Mais on peut toujours avoir de bonnes surprises. Il suffira de rester tuné.