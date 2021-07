Steam : Big Picture va disparaitre avec la sortie du Steam Deck

Après l'annonce du Steam Deck, on pouvait se douter que le travail de Valve allait aussi se concentrer sur les interfaces et les menus. Ainsi on apprend que le fameux mode Big Picture va disparaitre. Explications.

À voir aussi : Steam Deck : Valve met à jour la configuration de la console, la RAM concernée

Sur les forums Steam, un utilisateur a exposé ses craintes sur l'utilisation de Big Picture et de son interface obsolète pour le Steam Deck. Un employé de Valve a voulu se montrer rassurant en expliquant que Big Picture allait être totalement remplacé par une nouvelle interface utilisateur, sans donner plus de précision.

"Salut mon pote..."

Datant de 2012 déjà, Big Picture avait pour optique d'offrir une certaine souplesse dans les menus et optimiser le tout pour une utilisation notamment avec une manette via un écran TV. C'était notamment l'interface des Steam Machine (un des rares bides de Valve). Depuis, Big Picture n'avait pas eu le droit à une refonte et, forcément, plus de 9 ans plus tard cela commence à se ressentir.

On devrait donc avoir le droit avec le SteamOS du Steam Deck à quelque chose de totalement nouveau et Big Picture devrait, on l'espère, être un lointain souvenir.