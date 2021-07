Nintendo : Des documents dévoilent des prototypes de Wiimotes jamais vus

Voilà bientôt un an jour pour jour que nous nous faisions (encore) l'écho de ce que l'on appelle toujours le "Nintendo Gigaleak", une fuite de documents massive qui avait permis à bon nombre de petits malins de découvrir les coulisses secrètes de certaines réflexions menée du côté de Kyoto durant la conception de la Nintendo 64, de la GameCube, et de la Wii.

C'est justement la console ayant ouvert la voie du motion gaming qui fait reparler d'elle aujourd'hui : après avoir dévoilé des prototypes réutilisant des éléments de la GameCube ou de la Game Boy Advance pour dessiner les contours de ce qui deviendra la Wiimote, les documents révèlent aujourd'hui l'évolution de la Wiimote avant que la télécommande ne prenne sa forme définitive.

Le compte Twitter @lombTV (un passionné de préservation du média) publie aujourd'hui de nouveaux visuels de la Wiimote, également disponibles dans notre galerie d'images. L'histoire nous a déjà révélé les formes pour le moins étonnantes par lesquelles est passée la célèbre manette de septième génération, mais voici aujourd'hui venir quelques unes des variations envisagées :

Vous l'aurez constaté par vous-même : l'ergonomie de la Wiimote a fait l'objet de nombreux essais, Nintendo ayant même envisagé de placer la croix directionnelle en tout en bas, et d'entourer le bouton A d'une roue, qui rappelle sur la quatrième itération la disposition de la GameCube.

Une fois le design finalisé, le constructeur s'est encore demandé quelle serait la meilleure manière d'étiqueter les futurs boutons "+" et "-", comme l'attestent ces nouvelles esquisses :

And here are some other designs, using left and right arrows instead of the Minus and Plus. pic.twitter.com/gEVTkt0Tjf