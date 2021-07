Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases s'annonce et se date

S'il y a une chose dont on ne pourra pas se plaindre avec Microïds, c'est bien la fréquence des annonces et des sorties. Voilà encore un nouveau projet dévoilé par l'éditeur français, et ça se passe non pas avec une BD mais un détective belge.

À voir aussi : Les Schtroumpfs Mission Malfeuille : Premier teaser et éditions collectors dévoilées

Microïds vient d'annoncer Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases. Après The ABC Murders qui adaptait un classique de la prolifique romancière britannique, une autre direction est prise - non sans faire penser à celle de Sherlock Holmes : Chapter One. Il s'agira en effet d'une enquête à la fois inédite et se déroulant dans la jeunesse du personnage incarné sur petit et grand écrans par des acteurs aussi illustres que Peter Ustinov, David Suchet, Charles Laughton ou Kenneth Branagh.

Les petites cellules grisent

Ce jeu d'aventure développé par les écossais de Blazing Griffin nous emmènera dans une luxueuse demeure. Dans la grande tradition du genre, il sera question de cuisiner les suspects et, à travers la connexion d'éléments dans votre esprit, parvenir au dénouement.

Voici le pitch :

Au début de sa carrière de détective, le jeune Hercule Poirot est invité à une réception par l'influente famille Van den Bosch, à l'occasion de l'annonce des fiançailles de leur fille. Mais les tensions entre les invités s'animent alors qu'une tempête de neige s'abat sur la ville, emprisonnant toutes les personnes présentes dans le manoir. L'heureux événement est bientôt entaché par le meurtre de l'un des invités... Poirot, au bon endroit au bon moment, se lance alors dans une nouvelle enquête. Quels secrets enfouis et rivalités mortelles va-t-il percer à jour ?

Vous pensiez que le court teaser et les captures d'écran de notre galerie ci-dessous servent à combler une attente monstrueuse ? Pas du tout : Agatha Christie Hercule Poirot The First Cases arrive le 28 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Eh oui, c'est presque demain.