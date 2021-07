Wii U, 3DS : Nintendo annonce la fin du paiement par carte bleue sur l'eShop japonais

Autrefois, la mort d'une console était symbolisée par l'arrêt de sa production, la fin de sa commercialisation officielle ou encore l'absence de sorties de nouveaux jeux. Les consoles étant désormais connectées, des étapes supplémentaires indiquent de nos jours que la fin est proche. Et c'est justement d'une de ces étapes dont il est question aujourd'hui.

Au Japon, Nintendo vient d'annoncer qu'à partir du 18 janvier prochain, il ne sera plus possible d'utiliser des cartes de crédit (Visa, etc.) ou des cartes prépayées (Suica, etc.) pour faire des achats directement sur l'eShop de la Wii U ou de la 3DS. L'information est on ne peut plus officielle puisqu'elle a été diffusée sur le compte Twitter officiel du service client japonais de Nintendo.

Les personnes qui utilisent toujours les versions japonaises des deux grandes soeurs de la Switch pourront cependant continuer de faire des achats indirectement sur ces deux machines jusqu'à nouvel ordre. Ils devront cependant passer par des moyens indirects.

Achats moins directs

En effet, les cartes eShop prépayées continueront de fonctionner et les utilisateurs pourront également utiliser des fonds présents sur leur compte Nintendo (et utilisé pour faire des achats sur Switch par exemple). À condition que les Nintendo Network ID et Compte Nintendo de l'utilisateur aient été reliés au préalable.

À noter que cette situation n'a rien de nouveau pour les personnes qui utilisent des Wii U et 3DS européennes. La possibilité de faire des achats sur l'eShop de ces deux consoles avec des cartes de paiement a en effet été supprimée à la fin du mois d'août 2019. Et à l'instar de ce que devront faire les joueurs japonais en janvier 2022, ils peuvent toujours faire des achats après avoir lié leur Compte Nintendo et leur Nintendo Network ID (et en passant par le site officiel de Nintendo).

