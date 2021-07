Back 4 Blood : Un nouveau trailer montre les spécificités PC, DLSS au programme

Back 4 Blood compte bien tirer profil de toute la puissance des PC pour proposer une version optimisée au maximum et jouissant d'une compatibilité totale avec les technologies les plus efficaces.

À voir aussi : E3 2021 : Back 4 Blood s'illustre avec un trailer sanglant

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus la version PC de Back 4 Blood profitera notamment de graphismes en 4K ainsi que d'une option de frame rate illimité. Mais l'excellente nouvelle c'est aussi et surtout la compatibilité avec le Nvidia DLSS.

Le PC au service du jeu

Cette option qu'on ne présente plus permet de bénéficier d'un gain très net au niveau de la fluidité, et cela même sur les configurations un peu plus modestes. Il faut toutefois pour en profiter, être équipé d'une carte Nvidia de génération RTX.

Back 4 Blood sur PC sera disponible via le Microsoft Store, Steam et l'Epic Games Store le 12 octobre mais aussi bien évidemment sur PS5, PS4, Xbox One et Series X. On rappelle que la prochaine bêta ouverte commencera avec un accès anticipé du 5 au 9 août prochain pour ceux qui ont précommandé le jeu.