Road 96 dévoile sa date de sortie estivale et un prix résolument nostalgique

Ceux qui ont déjà craqué (sur le plan émotionnel, entendons-nous bien) sur les précédents jeux du studio DigixArt savent pourquoi il faut garder un oeil sur Road 96, et éventuellement sur la route. Jusqu'ici promis pour "cette année", le nouveau jeu des soldats de 11-11 Memories Retold tracera finalement sa route dès cet été.

Le road-trip procédural et dystopique de Yoan Fanise sortira donc le 16 août prochain sur PC et Switch, ce qui signifie que la version Stadia sera priée de patienter sur le bas-côté. Résolument ancré dans l'ultime décennie du siècle dernier, Road 96 affichera un tarif bien dans "son" époque : 19,96 euros, un prix aussi psychologique que nostalgique.

La route ouverte

Rappelons à ceux qui prendraient le convoi en marche que nous sommes ressortis charmés du galop d'essai découvert le mois dernier dans la cadre de l'E3. Dans la peau d'adolescents désireux de fuir un pays en voie (rapide) de totalitarisation, c'est en tant qu'autostoppeur qu'il vous faudra jouer du pouce pour avancer, et tenter de passer la frontière (quitte à pour cela corrompre la flicaille locale).

En plus du jeu base de base, DigixArt annonce aujourd'hui l'édition "Hitchhiker Bundle", avec la bande-originale réunissant 9 artistes dont Toxic Avenger et Cocoon et accompagné del'eBook dont vous êtes le héros contenant l'histoire clé, 10 ans avant les événements du jeu. Si vous pouvez découvrir ce pack dans notre galerie d'images, le prix de 29,91 euros ne fonctionne plus vraiment... À moins que tout soit relié, et qu'il faille s'attendre au pire en 2991. Heureusement, vous ne serez plus là pour voir ça. Et nous non plus, d'ailleurs.