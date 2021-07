Final Fantasy XIV : Obtention des Armes de la Résistance facilitée, déconnexions automatiques... Les notes du patch 5.58

Après quelques complications juste avant la fermeture des serveurs pour maintenance à cause de l'afflux de nouveaux joueurs ces derniers jours, le patch 5.58 est arrivé avec quelques modifications mineures.

Ce lundi, la communauté de Final Fantasy XIV était en ébullition après le lancement du Festival du Gold Saucer. L'événement annuel offre pléthore de récompenses et des bonus sur toutes les activités et mini-jeux du lieu. Pour plus d'informations sur cet événement saisonnier, rendez-vous sur sa page officielle.

Aujourd'hui, après une succession de deux longues maintenances, la mise à jour 5.58 a été introduite et apporte des changements mineurs. Elle a pour objectif de préparer le terrain pour la prochaine extension Endwalker : le contenu de fin de jeu est devenu plus facile à compléter sur plusieurs points. Quelques ajustements stratégiques ont aussi été appliqués aux classes en PvP.

Tous à Bozja !

La partie la plus significative du patch est la facilitation du farm des armes de la résistance, les armes les plus puissantes du jeu et aux glamours convoités, mais aussi le contenu général des fronts de Bozja. Le Castrum Lacus Litore a été facilité et plusieurs mémoires pour les armes ont obtenu une augmentation d'apparition. Les voici :

Amas mémoriel de répugnance : probabilités augmentées

Amas mémoriel de menace et celles d'exécration : nombre obtenu en raids d'alliance passés de 1 à 3 et probabilités en ALEA augmentées

Cela suit d'autres augmentations de drops d'items pour les autres niveaux de quêtes des armes de la résistance, et cela devrait se poursuivre jusqu'à la sortie d'Endwalker.

Du côté des raids d'Eden, après la suppression de la limite hebdomadaire de loot d'équipement pour les derniers raids, celle des armes a aussi été supprimée. Il est désormais possible d'obtenir tout l'équipement que vous voulez sans limites. Le dernier raid de la collaboration avec NieR (La tour de la Contingence) offrira aussi plus de loot, avec les items les plus convoités qui seront réservés à chaque groupe d'alliance.

L'autre facilitation introduite par Square Enix est l'obtention de la monture du dragon diamant : ses probabilités sont augmentées en terminant le Tillac des Cirrus EX. Et pour les plus malchanceux, elle peut désormais être échangée contre des totems.

Une solution pour contenir les serveurs

L'autre modification principale de la mise à jour est l'introduction d'une déconnexion automatique des joueurs sur le serveur après 30 minutes d'inactivité. Cela devrait être efficace pour un jeu qui demande parfois beaucoup d'attente afin de faire des tâches, que ce soit en file d'attente pour une instance ou d'autres choses.

Il s'agit d'une réaction rapide face à l'afflux massif des joueurs qui sont arrivés ces 10 derniers jours après le buzz provoqué par le streamer américain de MMO Asmongold sur Twitch. Cela a renforcé la curiosité de la communauté des MMO pour FF XIV, alors que son concurrent principal, World of Warcraft, est sous le feu des critiques ces dernières semaines.

Mais c'est aussi le résultat d'un plus grand arrivage de nouveaux joueurs qui a lieu depuis l'extension de l'essai gratuit du jeu à l'extension Heavensward, qui peut facilement offrir 100 heures de jeu supplémentaires avant de devoir passer aux extensions payantes. Afin de prévenir d'autres problèmes de congestion des serveurs, Square Enix a annoncé améliorer l'infrastructure des serveurs avant la sortie d'Endwalker en novembre prochain.

Les notes complètes de la mise à jour 5.58 de Final Fantasy XIV se trouvent à cette adresse.