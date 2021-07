Hunt Showdown : Le patch 1.6 disponible avec sa nouvelle map

Hunt : Showdown continue d'améliorer et de densifier son contenu avec l'arrivée ce jour du patch 1.6. Outre de nombreuses améliorations ou correctifs, la mise à jour ajoute une nouvelle map.

La mise à jour 1.6 est disponible et vient d'être déployée sur les serveurs PC de Hunt : Showdown. Celle-ci pèse tout de même 30 Go et elle inclut notamment la nouvelle carte Desalle Awaits. Plus grande, avec plus de verticalités : voici ce que promettent les développeurs pour celle-ci. On notera par exemple l'ajout d'un fort dans une montagne permettant d'avoir une vue imprenable sur le reste des environnements.

Des armes plus meurtrières à longue distance

Dans la liste des changements on notera aussi quelques améliorations pour les armes avec le nerf tant attendu du Dolch 96, l'augmentation de la porté maximale des munitions longues et moyenne ou encore un système de récompense revu.

Les changements sur les munitions ont lieu notamment car la nouvelle carte propose beaucoup de zones ouvertes avec de longues portées possible. Et les développeurs se sont rendues compte que les nouvelles distances d'engagement avaient besoin d'un meilleur rendu sur la portée et les dommages de la plupart des munitions.

Hunt : Showdown est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.