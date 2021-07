Final Fantasy Pixel Remaster : Square Enix répond aux questions et invite les joueurs à se manifester pour un portage

Selon une maxime gastronomique, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes (de fruits de mer). Soucieux de préserver son patrimoine ludique et gastronomique, Square Enix continue de tout mettre en oeuvre pour faire la promotion des premiers opus de la saga Final Fantasy sous la bannière Pixel Remaster.

Après avoir invité les plus grands noms de la série à revenir face caméra devant Final Fantasy I à VI, l'éditeur publie aujourd'hui une session de questions/réponses évidemment riche en informations et en oligo-éléments sur son site officiel japonais.

À base de kupopopop

Aussi espiègle qu'un chocobo sauvage, l'équipe de développement commence par justifier le choix de sortir ses versions liftées des classiques d'antan sur smartphones et PC, alors que tout le monde n'attendait qu'une version Switch pour passer un été à farmer :

L'évolution des smartphones est incroyable. Nous voulions donc avant tout travailler sur les versions mobiles et Steam pour que tout le monde puisse en profiter. Si la demande est là, nous ferons tout notre possible pour porter Pixel Remaster sur plus de supports !

Bah tiens. Dans le même genre, Square Enix "s'excuse" de ne proposer un bundle réunissant les six pépites que sur PC, invitant les joueurs nomades à "choisir les épisodes qu'ils préfèrent".

Histoire de résister un peu plus efficacement au temps qui passe - le premier épisode fêtera ses 34 ans à la fin de l'année -, le tout fera l'objet d'un rééquilibrage plus moderne :

Nous avons ajusté la difficulté de des jeux pour trouver un bon équilibre avec leurs scénarios. Certains des éléments ajoutés via différents portages ne seront cependant pas présents.

Parmi les améliorations évoquées, la base de données des ennemis de chaque jeu proposera désormais d'afficher leur position sur la world map, une astuce bien pratique pour rapidement trouver l'item qu'il vous manquait pour achever cette fichue quête ou passer sans encombre un donjon retors.

Le Retour des Rois (et des Reines)

Comble du bonheur, les figures historiques de Final Fantasy auront mis la main à la pâte, puisque le nouveau chara-design est assuré par la légendaire Kazuko Shibuya, créditée sur les six épisodes concernés.

Si l'aspect graphique a déjà fait couler quelque encre numérique ici et là, Square Enix sait évidemment à quel le traitement des thèmes musicaux doivent faire preuve de toutes les attentions, ce qui semble être le cas :

Les arrangements des musiques originales sont supervisés par le composteur original Nobuo Uemtasu ! Il a travaillé dans l'optique de réinterpréter et restaurer les originaux tout en prenant le soin de ne pas détruite le souvenir que nous en avons. Même les bruitages sont rester aussi fidèles que possible aux originaux.

Enfin, les plus fins esthètes seront ravis d'apprendre que les somptueux artworks de Yoshitaka Amano seront présents via une galerie d'illustrations... qui nous rappelle cependant la dure réalité : les trois premiers épisodes de Final Fantasy Pixel Remaster seront disponibles dès le 28 juillet, mais uniquement sur Android, iOS et PC. Square Enix tend la perche, à vous de la saisir.