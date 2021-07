Ubisoft dévoile Tom Clancy's XDefiant, un nouveau FPS gratuit, infos et vidéo

Comme vous avez sans doute pu le voir dans la vidéo reveal de ce lundi, Ubisoft a donc dévoilé son nouveau titre, un FPS multi gratis baptisé mesdames et mesdames.. Tom Clancy's XDefiant. Pourquoi, comment ? C'est ce que nous allons voir tout de suite.

Ubisoft annonce donc le lancement de Tom Clancy's XDefiant, un nouveau jeu de tir en arène gratuit qui se déroulera lors de matchs en 6 vs 6, avec des factions de Defiants aux capacités différentes. XDefiant sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Ubisoft Connect, Amazon Luna dès son lancement en France ainsi que sur Stadia. Sachant que le crossplay sera disponible entre toutes ces plateformes dès le lancement du jeu.

Ubi San Francisco dans la place

Développé par Ubisoft San Francisco et supervisé par Mark Rubin, Executive Producer et expert en jeux de tirs, et Jason Schroeder, Creative Director et vétéran d'Ubisoft San Francisco. Dans XDefiant toutes les factions et les personnages qui les composent, appelés les Defiants, sont inspirés des jeux Tom Clancy mais pas seulement... Selon Ubisoft, "XDefiant offrira une expérience immersive et originale qui plaira aux joueurs compétitifs comme aux joueurs décontractés." Autrement dit, on pourra sans doute la jouer plus cool entre potes. Ou pas. On nous annonce également de la personnalisation haut de gamme ainsi que des maps intérieures et extérieures.

Fonctionnalités du jeu

Les fonctionnalités supplémentaires du jeu comprendront ce genre de choses :

Un style de jeu personnalisé : Les joueurs pourront personnaliser leurs Defiants en fonction de leur style de jeu. Ils pourront choisir une faction, des caractéristiques, des capacités et des ultras, puis sélectionner leurs armes parmi un large arsenal d'armes principales et secondaires. Ils pourront également choisir leurs accessoires ainsi qu'un dispositif pour compléter leur équipement et même le modifier pendant les combats (après être réapparu sur la carte) afin de leur permettre de s'adapter à un champ de bataille en constante évolution.

Des affrontements compétitifs : XDefiant offrira une variété de modes de jeu compétitifs en arène en 6 vs 6 parmi lesquels le mode Domination et le mode Escort. Les joueurs découvriront également un grand nombre de cartes uniques en rotation qui rendront chaque match incomparable.

Diverses factions de Defiants : Les factions disponibles dès le lancement du jeu seront les Wolves (Tom Clancy's Ghost Recon), l'Échelon (Tom Clancy's Splinter Cell), les Parias et les Nettoyeurs (Tom Clancy's The Division). Elles s'affronteront dans des lieux emblématiques de la franchise. D'autres Defiants issus de l'univers de Tom Clancy seront ajoutés dans le jeu au fur et mesure.

Modes de jeu : XDefiant proposera une grande variété de modes de jeu afin de correspondre au style de jeu de chacun des joueurs et de leur permettre de canaliser leur esprit d'équipe et de compétition. Les joueurs pourront choisir de jouer via les modes les plus compétitifs du jeu tels que Team Deathmatch ou Domination, ou bien de jouer via des modes de jeu plus linéaires tels que le mode Escort.

Pas de date de sortie pour le moment, mais on imagine que d'ici la fin de l'année ce devrait être jouable (vous l'avez ?). Pour plus d'infos sur le jeu, hop direction le site officiel d'Ubisoft.