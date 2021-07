Epic Games Store : Du changement arrive, des optimisations en vue

À l'heure actuelle, la plateforme Epic Games Store est loin d'être au niveau de la concurrence. Conscient du problème et des critiques sur le sujet, Epic souhaite mettre à jour sa boutique et améliorer l'optimisation.

Dans l'outil de gestion en ligne Trello concernant les mises à jour de la plateforme Epic visible sur ce lien dans la partie "Up Next", nous pouvons voir que d'importants changements devraient arriver. On peut constater notamment qu'Epic va ajouter un aperçu en survol du magasin. En d'autres termes, il suffira de passer sur un jeu avec sa souris pour voir des détails dessus.

Bienvenue en 2021

Tout le système de Succès est aussi revu en profondeur pour mieux fonctionner, il permet enfin de les voir sur les pages de profils utilisateurs. Une idée plus que bienvenue pour les collectionneurs fous et un peu compétiteurs.

Cela arrive aussi avec la possibilité d'avoir un vrai profil utilisateur à la manière de Steam, donnant plein d'infos sur les autres et surtout vos amis. Quelque chose qui est quand même présent sur Steam depuis plus de 10 ans et qui manquait cruellement à Epic pour rendre la plateforme conviviale.

Pour l'instant toujours aucune trace dans le Trello de la possibilité toute simple de faire des Screenshots et d'avoir une galerie par jeu. Mais qui sait.