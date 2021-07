SEGA et Lavair annoncent une collaboration sur des chaussures et casquettes Mega Drive

Pour les grands fans de jeux vidéo, surtout les plus fortunés, il n'a jamais été aussi simple de se faire une garde-robe dédiée à ce divertissement. Vous êtes comme notre camarade 2080, amoureux de la Mega Drive ? Et pourquoi pas vivre votre passion de la tête aux pieds ?

On n'arrête plus les partenariats entre le jeu vidéo et la mode. Le fabricant britannique Lavair vient d'annoncer ce lundi 19 juillet une collaboration avec SEGA, et l'arrivée d'une collection de chaussures de sport et de casquettes inspirées de la Mega Drive. Il s'agira de deux paires de pompes et d'autant de couvre-chef assortis, que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous. Deux styles : le très coloré DRIVE ANALOG et le plus sombre DRIVE MONO.

L'EXO SEGA MEGA DRIVE affiche une esthétique technique avec un oeillet en polyuréthane thermoplastique et un protège-orteils résistant aux intempéries et drapé dans une tige en nylon haute résistance. EXO repose sur une semelle extérieure d'inspiration streetwear, associée à des détails de randonnée en plein air pour un confort optimal sous la semelle plus légère que l'air, signature de la marque.

Pour ce qui est du prix, la marque fondée en 2019 faisant dans le produit luxueux, il faut s'attendre à ce que soit plus fort que votre portefeuille. Mis en vente le 23 juillet sur le site de Lavair, les accessoires ne seront pas données : 200 Livres (232 euros) pour les chaussures et 50 Livres (58 euros) pour les casquettes. Les pointures disponibles iront du 39 au 47.