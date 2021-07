Fauteuils Gaming : SecretLab lance sa ligne Titan Evo 2022, plus confortable

SecretLab, spécialiste du siège pour joueur profite de l'été pour dévoiler sa ligne Titan Evo 2022, histoire de préparer l'année prochaine avec une bonne assise.

Cette nouvelle ligne de chaises est pensée pour être plus confortable tout en proposant une personnalisation plus poussée. SecretLab annonce aussi une "durabilité exceptionnelle". Cela s'explique notamment par l'utilisation d'un nouveau tissu SoftWeave (technologie propriétaire) qui promet d'être plus doux et plus respirant. Une bonne chose pour les longues nuits d'été.

Plusieurs look

Pour ceux qui préfèrent le look cuir, vous aurez au choix du similicuir ou alors la nouvelle génération de texture avec le Hybride Neo cuir nappa dite haut de gamme qui offre jusqu'à 12 fois plus de résistante qu'un cuir classique. Évidemment le prix est plus élévé.

Confort optimal ?

Ces Evo 2022 sont conçues pour un soutien ergonomique accru. Une courbure douce est là pour respecter au mieux le dos avec une posture saine sans restreindre les postions possibles. Bref, SecretLab souhaite offrir plus de liberté de mouvements en plus du confort.

Toujours pour le confort, le siège propose un soutien lombaire dynamique qui s'adapte à votre dos. Un ensemble de charnières mobiles s'adapte facilement à la colonne vertébrale, quelle que soit la position assise.

Une mousse plus qualitative

Les Evo proposent une mousse froide exclusive qui est coulée dans des moules en aluminium pour proposer une assise moyennement ferme pour un meilleur équilibre. En d'autres termes, vous comme les lits, les sièges gaming proposent aussi différentes résistances.

Et histoire de vous rendre l'acte de mettre la main au portefeuille plus "doux", la garantie est de 5 ans. Sachez toutefois qu'il faudra compter 449 euros pour les versions tissus ou similicuir et 899 euros pour la version nappa.