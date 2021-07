Charts Steam : Carton plein pour le Steam Deck et F1 2021

La boutique de Valve fait chaque semaines les comptes et dresse le listing des meilleures ventes sur les 7 derniers jours écoulés. Chaque lundi, il est temps de savoir qui a performé. Indice pour cette fois : il ne date pas d'hier.

Si une routine particulièrement tenace plane souvent sur les charts Steam, cette semaine voit un lot inhabituel de bouleversements avec la sortie de jeux, et de matériel.

La première place revient donc à Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, mais c'est bien en seconde position qu'arrive la première surprise. Il s'agit ni plus ni moins que de F1 2021. La licence de Codemasters a clairement été boostée par la série Netflix Drive to Survive qui a apportée un regain de popularité à la Formule 1.

Autre arrivée fracassante : celle du Steam Deck qui s'empare de la troisième position à la force des précommandes, et en seulement deux jours, puisque ces dernières sont ouvertes depuis vendredi soir, tandis que le classement est arrêté le dimanche soir. La médaille en chocolat revient à F1 2021, mais dans sa version Deluxe, preuve que les fans sont prêts à mettre la main à la poche pour un peu de contenu en rab'. Enfin, le top 5 se clôture avec She Will Punish Them, un ARPG en Early Access où l'on incarne un succube extrêmement sexy qu'il est possible de customiser de manière assez poussée.

CHARTS STEAM semaine 27 (du 12 au 18 juillet) 2021

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin F1 2021 Steam Deck (frais de réservation) F1 2021 Édition Deluxe She Will Punish Them Valve Index VR Kit Swords of Legends Online Total War Warhammer II : The Silence & The Fury (DLC) New World (précommande) New World Deluxe (précommande)

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau classement.