TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 27 de 2021 : Monstrueuse Switch

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Et voici celui de la vingt-septième de l'année 2021.

On le sentait. On le savait. S'il y avait eu des paris en ligne là-dessus, on se serait faits un paquet de fric. Euh, non pardon, on aurait tout donné à la daronne, vous imaginez bien. Mais c'était tellement prévisible qu'un jeu estampillé Monster Hunter allait cartonner...

Jusqu'au Rathalos

Et c'est arrivé. Le voici dans le classement, direct à la première place. Un trou en un réalisé aux dépends de de Mario Golf Super Rush, qui se retrouve dans le bouillon, oublié de tous. Le reste n'est que glissement d'un quatuor de Nintendo inoxydable et qui, vous l'avez compris, se trouve sur Switch.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 27) :

Rendez-vous dans quelques jours pour la vingt-huitième semaine de 2021.