Nintendo Switch : Metroid Prime Trilogy serait terminé et prêt à sortir

Cette année, Nintendo a beaucoup d'anniversaires symboliques à fêter. Les 40 ans de Donkey Kong, les 35 ans de Zelda et... Metroid.

Invité par Giant Bomb, Jeff Grubb avait une nouvelle confidence à faire. Cette fois, le journaliste de VentureBeat a affirmé que Metroid Prime Trilogy sur Nintendo Switch était terminé et que Nintendo attendrait le bon moment pour l'annoncer.

Le jeu est terminé et Nintendo le retient. Je pense que la trilogie Metroid Prime est terminée et que le fait que Nintendo la publie ou non maintenant ou plus tard dépend d'autres facteurs. Je pense que ce jeu restera dans les stands jusqu'à ce que Nintendo décide que c'est le bon moment, et Nintendo l'a fait beaucoup récemment, donc ce n'est pas inhabituel, ce n'est pas un signe qu'une mauvaise chose se passe, ce n'est pas un signe de manque de confiance en Metroid... Nintendo peut se permettre d'attendre, et c'est ainsi qu'ils procèdent.

Selon lui, la pandémie de COVID-19 a posé de nombreux problèmes en matière de tests de qualité, obligeant à se focaliser sur d'autres projets plus importants. Il ajoute, avec un bon sens certain, que cette année voyant l'arrivée de Metroid Dread, il se peut que le firme de Kyoto le garde sous le coude pour un moment plus approprié avant la sortie de Metroid Prime 4, toujours en développement, toujours muet.

On se souvient que cette compilation Wii des trois volets des aventures en vue subjective de Samus Aran avait fait parler d'elle en 2018, 2019 et 2020. Un revendeur suédois l'avait listée par deux fois sur Switch, la chaîne BestBuy une fois. Et Liam Robertson, insider lui aussi bien renseigné avait déjà à l'époque clamé que tout était prêt. À un moment, il va bien falloir que cela arrive. La question ne semble pas être si, mais quand ? Avec en sus : comment cela se passera-t-il pour la maniabilité ?

