Tetris Effect Connected : La sortie sur PS4, PC et Oculus Quest légèrement repoussée

Avant de nous en apprendre plus sur Humanity ou un tout autre projet faisant appel à tous nos sens, Enhance doit déjà répandre la bonne parole de son Tetris Effect multijoueur pour de bon sur de nouveaux supports. Cela aurait dû être ce mois-ci. Finalement, il va encore falloir patienter.

Tetris Effect arrivera finalement le 18 août sur PS4, PC (Steam, Epic Games Store) et Oculus Quest. Disponible depuis novembre dernier sur les plateformes Xbox, cette version comprenant une expérience multijoueur complète se donne encore un peu de temps après la Bêta terminée il y a peu.

Tetris Effect: Connected comes to Steam August 18th with 25%-off launch discount & bonus goodies! The free update will also be released on PS4, Xbox/Win10, Epic Games, and Quest on the same day! 🙌



