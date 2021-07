NZXT lance des PC pré-montés en France

Le fabricant américain de matériel informatique NZXT souhaite étendre son offre en termes de PC et proposer des PC pré-montés en France et dans le reste de l'Europe, avec des tarifs allant de 999 euros à la somme assez folle de 3.999 euros.

Pour l'heure, monter son PC soi-même est un peu difficile étant donné la pénurie de cartes graphiques qui sévit encore un peu partout (malgré une amélioration constante). L'une des solutions est d'acheter un PC pré-assemblé à l'image de ce que propose NZXT :

Les tarifs commencent avec un premier PC qui débute à 999 euros. Pour arriver à ce prix il fallait faire évidemment quelques concessions avec des composants d'ancienne génération mais qui n'ont pas dit leur dernier mot à savoir un processeur AMD Ryzen 5 3600 et une Nvidia GeForce 1650 Inno3D. Pour la RAM on retrouve 16 Go DDR4-3200. Ce premier PC se nomme... le Starter, tout simplement.

Une montée en gamme

Vous avez ensuite le Starter Pro à 1399 euros à base de processeur AMD Ryzen 5 3600 et de carte graphique RTX 3060. Pour le reste vous pourrez compter sur 16 Go de de RAM DDR4 là aussi mais cette fois avec du stockage en SSD pouvant aller à 1 To.

Enfin, vous avez aussi la possibilité de choisir le PC Creator qui n'est plus du tout dans le même ordre de prix puisqu'on est à 3999 euros. Dedans vous pouvez trouver un processeur Intel Core i9-10900K, une GeForce RTX 3090 OC, 16 Go de RAM, 1TO en SSD et 4 To en HDD. Pour ce prix, c'est quand même dommage de ne pas monter à 32 Go de RAM.