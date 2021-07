Resident Evil RE:Verse : Le multi de Resident Evil Village encore REporté

L'expérience multijoueur supposée accompagner le lancement de Resident Evil Village et les 25 ans de la série a tout fait pour se faire oublier. Et cela ne risque pas de s'améliorer, car elle n'arrivera pas cette année, en fait.

À voir aussi : Resident Evil Village passe un nouveau cap de ventes, mais Capcom ne dit pas tout

Resident Evil RE:Verse vient de voir sa sortie, prévue en juillet, repoussée à l'année 2022, sans plus de précisions de la part de Capcom. Bien entendu, les temps sont suffisamment durs pour comprendre que le développement de cette expérience 100% mulitjoueur en ligne a été impacté, quand bien même cela sonne un peu comme une mesure de dernière minute.

The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR