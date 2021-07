Resident Evil Village : Des pirates font mieux que Capcom sur PC, l'éditeur promet un patch

Si certains éditeurs prennent encore en 2021 de sortir leurs jeux sur consoles, avant de s'attaquer au marché du PC quelques mois après, Capcom a depuis longtemps inclus les utilisateurs de Steam et d'ailleurs dans son équation... quitte à multiplier les barrières de sécurité, et parfois entacher l'expérience de jeu.

Selon le hacker Empress, les dispositifs DRM de la version PC du dernier Resident Evil en date causeraient du tort à l'expérience de jeu : comme l'atteste une analyse également disponible dans notre galerie d'images, Resident Evil Village profite d'un double niveau de protection qui serait à l'origine de bien des problèmes techniques.

Le tacle impérial

En plus du système Denuvo, devenu depuis son lancement en 2016 un des systèmes de protection anti-piratage les plus utilisés dans l'industrie du jeu vidéo, Capcom est venu ajouter en surcouche son propre outil, V3, une association qui dans les faits ralentirait le jeu sur PC, notamment lors des combats de boss et au moment de tuer un ennemi. Ce qui arrive mine de rien assez souvent, vous en conviendrez.

Face à ces problèmes techniques, et parce que le système Denuvo est dans son viseur depuis plusieurs années, Empress a publié une version piratée (et donc, rappelons-le, parfaitement illégale) de Resident Evil Village expurgée des deux dispositifs, et profitant donc d'une fluidité plus stable, comme l'a par exemple illustré le YouTubeur Santiago Santiago. Et de dénoncer la pratique par la même occasion :

Tous les problèmes du jeu sont réglés en patchant les entrées du DRM de Capcom, pour que ses fonctions ne s'exécutent plus. Il en résulte une expérience de jeu bien plus fluide. Et le pire, c'est que le DRM de Capcom obstrue le fonctionnement de Denuvo, ce qui le rend encore plus lent. PERSONNE NE DEVRAIT ACCEPTER ÇA.

Nos confrères d'Eurogamer ont ensuite ébruité l'affaire, et certifié que les versions pirates tournaient effectivement bien mieux que l'originale, un comble s'il en est pour les joueurs honnêtes. Cette histoire n'aura pas manqué de rapidement remonter aux oreilles de Capcom, qui décide finalement de prendre le problème à bras-le-corps. En effet, l'éditeur a finalement contacté Eurogamer :

L'équipe travaille sur une mise à jour pour améliorer les performances de Resident Evil Village sur PC, elle devrait arriver sous peu. Nous vous communiquerons rapidement des détails à son sujet.

Voilà qui devrait donc permettre d'enterrer la hache de guerre entre l'éditeur d'Osaka et son public de PCistes. Mais après pareil épisode, les prochaines sorties de Capcom seront assurément surveillées de près.