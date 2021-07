Gamescom 2021 : Xbox, SEGA, Ubisoft, EA... Plusieurs éditeurs confirmés

Le grand salon de Cologne sera bien de retour cette année. Oui, ce sera intégralement online, comme l'an dernier. Non, il ne sera pas déserté du tout, puisque certaines compagnies se sont annoncées.

La participation a beau n'être que virtuelle, elle n'en reste pas moins assurée. Les organisateurs de la Gamescom ont confirmé certains noms qui honoreront l'édition 2021, tournant autour du thème "Games : The Ne Normal" de leur présence. Et qu'on se rassure, des sociétés de stature importante en seront :

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Si l'on ignore les contenus exacts partagés, on apprend que les stands virtuels de l'Indie Arena Booth Online permettront de découvrir 80 jeux indépendants de premier plan - plus d'informations fin juillet. Plus de 40 autres jeux de la même scène indé se trouveront regroupés dans la partie Village Arcade.

Partenaires particuliers

La confirmation d'acteurs majeurs comme Xbox et Bethesda, Bandai Namco, Activision, Ubisoft, SEGA Europe ou encore Electronic Arts a du sens. On imagine mal l'événement perdre certains partenaires quasi-historiques et, surtout, Geoff Keighley présenter un Opening Night Live sans éditeurs ou constructeurs prestigieux. En outre, la présence de Facebook Gaming, TikTok, Twitch, YouTube, Seven. One Entertainment et VK.com en tant que partenaires médias offre, normalement, une bonne visibilité au global.

La soirée de lancement de la Gamescom aura lieu le 24 août, tandis que le salon 100% distancié sera à suivre du 25 au 27 août.