PS5 : Le réalisateur de God of War critique la politique tarifaire de Sony dans certains pays

Au fil du temps, nous avons eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises des prix de vente des consoles particulièrement élevés pratiqués au Brésil. Si ces prix, ainsi que ceux pratiqués dans d'autres pays en voie de développement ou pauvres, ne font pas évidemment pas les affaires des joueurs locaux, certaines personnalités de l'autre côté de la barrière s'en plaignent également.

Les déclarations du jour viennent du compte Twitter personnel de Cory Barlog, le directeur de la création de Sony Santa Monica et réalisateur de l'excellent God of War sorti en 2018. Après avoir posté un tweet dans lequel il déclare que "les jeux vidéo sont pour tout le monde," le développeur a reçu une réponse d'un joueur brésilien lui disant que les jeux sont désormais trop chers pour être pour tout le monde.

Il explique ensuite au réalisateur de God of War Ragnarök qu'une PS5 coûte l'équivalent de "cinq mois de salaire minimum," ce qui est loin d'en faire un produit destiné au grand public. À ce message, Cory Barlog a répondu en deux temps que cette situation ne lui convient pas non plus :

also, to be clear, I mean it is bullshit they cost that much and price is not adjusted accordingly per region. just realized you could also read it that I think you are talking bullshit, which - you are not. :)