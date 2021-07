Daté, NBA 2K22 nous présente ses différentes éditions 100% stars

Le sport virtuel, c'est pas compliqué. Chaque rentrée ou presque, les disciplines les plus populaires se renouvellent. Le basket n'y échappe pas. Et comme FIFA 22 il y a quelques jours, le successeur de NBA 2K21 communique d'abord sur ce qui va attirer le chaland : les stars.

NBA 2K22 sera disponible le 10 septembre prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. 2K a choisi le jour de notre fête nationale pour faire cette annonce qui, si elle ne s'accompagne pas encore d'images et vidéos de gameplay du jeu de Visual Concepts, a officialisé l'ouverture des précommandes sur la base de nouvelles promesses et surtout de stars du ballon orange en couverture.

4 athlètes, 3 éditions

Pour commencer à donner envie, l'éditeur du jeu compte d'abord sur des figures connues. C'est le slovène des Dallas Mavericks Luka Dončić qui sera la jaquette de l'édition Standard, tandis que l'édition célébrant les 75 ans de la NBA réunira Dirk Nowitski, Kevin Durant et Kareem Abdul-Jabbar, tous trois peints par l'artiste Charly Palmer. Vous pouvez retrouver les visuels dans notre galerie ci-dessous. À noter que les États-Unis bénéficient d'une autre version exclusive baptisée WNBA 25th Anniversary Edition, qui met en avant une basketteuse, Candace Parker, numéro 3 du Sky de Chicago.

Vous l'aurez compris, l'offre sera multiple. Voici le détail de chaque édition, qui confirme que si vous changez de génération en cours de saison, il y aura un petit supplément :

L'édition Standard sera disponible au prix de 69,99€ sur les plateformes précédentes (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC) et de 74,99€ sur les consoles de nouvelle génération (PlayStation 5 et Xbox Series X|S)

sera disponible au prix de sur les plateformes précédentes (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC) et de (PlayStation 5 et Xbox Series X|S) Le pack numérique Cross-Gen sera disponible au prix de 84,99€ et permettra aux joueurs d'accéder à l'édition Standard sur les anciennes et nouvelles générations des mêmes familles de consoles PlayStation et Xbox

sera disponible au prix de et permettra aux joueurs d'accéder à l'édition Standard sur les anciennes et nouvelles générations des mêmes familles de consoles PlayStation et Xbox L'Édition NBA 2K22 75ème Anniversaire NBA sera disponible au prix de 99,99€ sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. L'accès dual-gen est inclus pour le Bundle Cross-Gen Numérique et l'Édition 75ème Anniversaire de la NBA pour les plateformes PS4/PS5 et Xbox One/Xbox Series X|S et fournit une version du jeu sur chaque génération de console au sein de la même famille de consoles. L'Édition 75ème Anniversaire de la NBA pour Nintendo Switch sera uniquement disponible au format numérique dans la région EMEA.

Jusqu'au 9 septembre, les précommandes de NBA 2K22 édition Standard vous assurent les éléments numériques suivants :

5 000 VC

5 000 points MyTEAM

10 packs Promo MyTEAM hebdomadaires

Un bonus pour chaque type de compétence Ma CARRIÈRE

Un bonus pour chaque type de boost Gatorade

Maillot Mon JOUEUR de Luka Dončić

Carte Agent libre Mon ÉQUIPE de Luka Dončić, noté 95

2 packs Promo MyTeam en commandant sur le PlayStation Store

Pour l'édition Cross-Gen :

10 000 points MyTEAM

10 jetons MyTEAM

Les cartes MyTEAM Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant Saphir

22 packs Promo MyTEAM (10 au lancement, puis 3 hebdomadaires pour 4 semaines)

Une paire de chaussures MyTEAM Jordan diamant

Un pack de cartes de coachs MyTEAM

10 bonus pour chaque type de boost de compétence MA CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

4 t-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR

Sac à dos et manchon Mon JOUEUR

Skateboard personnalisé pour votre personnage Mon JOUEUR

Pour les éditions 75ème Anniversaire :

100 000 VC

10 000 points Mon ÉQUIPE

10 jetons Mon ÉQUIPE

Les cartes Mon ÉQUIPE Kareem Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki et Kevin Durant Saphir

22 packs Promo Mon ÉQUIPE (10 au lancement, puis 3 hebdomadaires pour 4 semaines)

Une paire de chaussures Mon ÉQUIPE Jordan diamant

Un pack de cartes de coachs Mon ÉQUIPE

10 bonus pour chaque type de boost de compétence MA CARRIÈRE

10 bonus pour chaque type de boost Gatorade

4 t-shirts du joueur sur la jaquette pour votre personnage Mon JOUEUR

Et concernant le jeu en lui-même, bien que "la série NBA la mieux vendue et notée des 20 dernières années" ait rarement déçu, il semble que c'est secondaire, les différentes vidéos à découvrir ci-dessus s'attardant encore une fois sur les athlètes. On surveillera donc d'un oeil attentif le moment où cela deviendra sérieux.