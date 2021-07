Gran Turismo 7 se montre un peu plus dans un nouvelle bande-annonce PS5

Si vous faites partie de ceux dont le radar s'est emballé lorsqu'une Beta a été évoquée il y a peu, vous devez aussi vouloir absolument la moindre miette d'info ou d'image du prochain jeu de course de Polyphony Digital. Cela tombe bien, le dernier spot en l'honneur de la PlayStation 5 a un peu d'inédit sous le capot.

Pas de quoi non plus sauter au plafond, mais au moins la bande-annonce intitulée "Jeux PS5 - Des jeux époustouflants" a le mérite de faire plus que ce qu'on pouvait en espérer. En le visionnant, on constate que ce clip qui vante la surpuissance visuelle de la console de Sony, son affichage en 4K jusqu'à 120 fps et son penchant pour le Ray-Tracing, nous montre du Call of Duty Black Ops Cold War, du Demon's Souls... Et des séquences un poil plus longues de Gran Turismo 7 que celles aperçues jusqu'ici.

2 secondes + 2 secondes + 2 sec...

Indiqué comme "en cours de développement sur PlayStation", comme pour signifier qu'on parle de PS4 comme de PS5, Gran Turismo 7 nous montre plusieurs poignées de secondes supplémentaires de phases diffusées dans son trailer d'annonce. Alors ça n'a l'air de rien, mais avoir davantage de temps passé à l'intérieur d'une Porsche Carrera GT sortant d'un tunnel, et voir le cadran de température extérieure varier, c'est capable de faire entrer en transe certains membres de la rédaction. Je ne les nommerai pas.

En revanche, je peux vous donner une fenêtre de sortie pour Gran Turismo 7 : il est attendu pour 2022 sur PS5 et PS4.