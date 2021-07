Red Dead Redemption 2 PC est compatible Nvidia DLSS, le lancement en vidéo

Aujourd'hui mardi 13 juillet 2021, c'est jour de mise à jour pour Red Dead Redemption II et Red Dead Online. En plus de "Prix du Sang", qui concerne tous les joueurs, il y a la cavalerie pour les possesseurs de cartes graphique Nvidia.

Ca y est, le très impressionnant mais fort gourmand Red Dead Redemption II prend désormais en charge le Nvidia DLSS sur PC. Autrement dit, si vous possédez une carte graphique GeForce, le western de Rockstar ainsi que sa partie en ligne se laissent dompter, en vous livrant de meilleures performances sans devoir rogner sur la qualité. L'arrivée du Deep Learning Super Sampling) ne pouvait rester confidentielle et Nvidia a tenu à la célébrer avec une vidéo maison mettant en avant le tour de passe-passe accompli par cette technologie.

Fifty-fifty

Bien sûr, comme Dutch van der Linde aime les dollars, vous appréciez les chiffres. Le constructeur en livre, même s'il est difficile de savoir exactement comment se comportera le jeu sur votre bécane sans en en connaître la composition exacte.

Avec une augmentation des performances allant jusqu'à 45 % en 4K, les joueurs GeForce peuvent profiter du gameplay captivant de Red Dead Redemption 2 à des fréquences d'images plus rapides, ou choisir d'utiliser les performances supplémentaires pour augmenter les effets visuels.



Avec l'aide du NVIDIA DLSS, tous les joueurs GeForce RTX peuvent découvrir le monde incroyable de Red Dead Redemption 2 avec des paramètres maximum à 1920x1080 à plus de 60 FPS. En 2560x1440, les utilisateurs de GeForce RTX 3060 Ti et plus obtiennent plus de 60 FPS. Et à 3840x2160, les joueurs équipés d'une GeForce RTX 3070 ou d'un GPU plus rapide peuvent profiter d'un gameplay à 60 FPS+ avec les paramètres maximum.

Vous trouverez même un tableau qui fait rire Poufy dans notre galerie ci-dessous. Quant à ma pauvre 2080 Super... Mais que voulez-vous, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien.

Red Dead Redemption II est disponible sur PS4, Xbox One et PC.