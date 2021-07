Nintendo Switch : Voici les jeux les plus téléchargés de l'eShop début 2021 au Japon

Parce que l'année 2021 continue inlassablement de nous éloigner les uns des autres, et que la Switch n'en finit plus de faire des adeptes, il va sans dire que les jeux les plus téléchargés de cette année arrivée à mi-parcours ont fait les affaires de leurs éditeurs respectifs. Voici l'heure de nommer et de féliciter les lauréats dématérialisés.

Sur quels titres les joueurs japonais ont-ils jeté leur dévolu ? Si vous n'en dormiez plus, rassurez-vous (et pensez à revoir vos sujets d'insomnies, soit dit en passant) : Nintendo vient de révéler le classement des titres plébiscités par les visiteurs de l'eShop durant la première moitié de l'année 2021.

Vieilles canailles

Si quelques indécrottables classiques continuent de supporter sans aucun mal le temps qui passe, les joueurs de l'Archipel nous rappellent aussi qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un J-RPG des familles pour s'occuper durant les longs mois de confinement :

Sans (grande) surprise, Monster Hunter continue de s'imposer comme la licence incontournable de Capcom, qui chasse sur des terres de plus en plus prisées, mais il est également intéressant de constater que le succès d'Among Us, aussi tardif qu'occidental, aura également su s'emparer du Japon.

Avec neuf titres dans le Top 20, Nintendo s'en sort évidemment royalement, et se permet même d'y glisser de lancement de la console, plus de quatre ans après sa sortie. Un retour aux valeurs sûres vous pensez ? Ce n'est pas Square Enix qui dira le contraire : 33 ans après son arrivée tonitruante sur Famicom, Dragon Quest III rappelle la fidélité du public nippon, non sans justifier la récente annonce concernant le remake HD 2D qui devrait, lui aussi, cartonner.

Découvrez la suite de ce classement sur le site officiel de Nintendo Japan, et n'hésitez pas à dévoiler votre liste des titres les plus joués en mode confinés dans les commentaires ci-dessous.

