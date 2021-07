L'image du jour : Démo du "ray-tracing audio" dans Forza Horizon 5, en route vers un son Next Gen ?

Le principe est très simple : chaque jour de la semaine, à 19h, retrouvez une image insolite ou humoristique sous forme de visuel, Gif ou vidéo, en rapport avec la sphère vidéoludique, high-tech ou geek qui fait l'actualité ou bien qui s'avère complètement intemporelle.

À voir aussi : PlayStation : Un secret "incroyable" découvert sur l'écran de démarrage près de 27 ans plus tard

Montez le son et écoutez donc ces douces mélodies directement capturées dans Forza Horizon 5.

Here's a proper look at the newly showcased 14 cars with new Engine-Sounds in #ForzaHorizon5



Cars on display feature the Toyota Supra / Lancia Stratos / Lamborghini Huracan / VW Golf / Mercedes AMG Project ONE / Dodge Viper ACR / Subaru BRZ & MORE!!

😍😍😍😍 pic.twitter.com/cHzcnBtIaG