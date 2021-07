InWin : Le constructeur taïwanais dévoile un boitier PC sur lequel vous pouvez jouer

Le constructeur Taïwanais InWin vient d'annoncer son boîtier InWin 309 Gaming Edition qui offre la particularité de présenter un panneau LED sur la face avant permettant... de jouer à certains titres.

À voir aussi : Azza présente un boitier PC au format pyramidal

L'InWin 309 Gaming Edition est un boîtier PC de taille moyenne mesurant 553 x 500 x 238 mm mais pesant tout de même 13,65 kg. Il dispose notamment d'un panneau LED frontal permettant le lancement de jeux en 2D proposés par le constructeur. Pour pouvoir y jouer, une petite manette au style rétro sera fournie avec. Elle est pas belle la vie ?

Un boitier classique pour ce qui est du reste

Pour le reste on retrouve une façade latérale en verre trempé, une connectique avec 1 port USB 3.1 Gen 2 Type-C et 2 x USB 3.0. Quand on ne joue pas, le constructeur promet de nombreuses possibilités de personnalisation pour le panneau LED via un un logiciel dédié. Vous pouvez retrouver certains exemples via notre galerie.

Évidemment, tout ceci reste très optionnel mais cela permet de se faire un PC véritablement à part et sur mesure. Le boiter est vendu tout de même 298 euros + 18 euros de frais de port. Eh oui, la technologie a un prix.