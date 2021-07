Persona : Atlus lance un site pour les 25 ans de la série et promet de nombreuses annonces

Si la série Persona occupe depuis bien longtemps une place à part dans le coeur des rôlistes curieux, les années passent, et voilà bientôt un quart de siècle que les écoliers urbains et les autres s'appuient sur leurs personnalités enfouies pour combattre démons et autres monstres phalliques. 25 ans, le bel âge, a-t-on coutume de dire.

Le 20 septembre prochain, cela fera donc 25 ans que la série Megami Tensei a donné naissance au spin-off Revelations Persona, le premier épisode d'une sous-série appelée à dépasser son aînée en termes de popularité.

Le retour de la carte de visite

Pour fêter ce cap symbolique, et rappeler que la série continue de bien se vendre (merci Persona 5), Atlus vient donc de dévoiler le site anniversaire Persona 25th Anniversary YEAR, dont le nom semble bien résumer le projet. Seul bémol : il faut pour le moment se contenter de ce simple carton d'invitation, l'éditeur préférant nous donner rendez-vous à la fin de l'année pour dévoiler toute une série d'annonces :

En 2021, la série Persona a atteint le score de 15 millions de jeux vendus depuis ses débuts. Nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude auprès de tous les joueurs qui nous ont suivi et porté depuis tout ce temps. En septembre, la série fêtera son vingt-cinquième anniversaire, et nous avons préparé beaucoup de surprises pour les festivités, qui s'étaleront entre le mois de septembre 2021 et l'automne 2022.

Durant cette année scolaire décalée, il faudra ainsi s'attendre à voir arriver goodies, événements, collaborations en tous genres, mais aussi... des annonces concernant les jeux. Ouf, on a failli avoir peur. En parcourant le site et en découvrant les cases déjà prévues pour chaque annonce, les rôlistes en pleines révisions peuvent au moins s'attendre à entendre parler au moins sept fois de Persona d'ici à l'automne 2022.

Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux, et voir le hashtag ペルソナ6 (Persona 6, donc) être propulsé parmi les tendances de Twitter au Japon. Après tout, on a le droit de rêver, non ?

En attendant de découvrir en septembre prochain ce qu'Atlus nous réserve, n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits dans les commentaires ci-dessous. Et oui, on sait : vous voulez Persona 5 sur Switch. Nous aussi.