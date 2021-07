PS4 : 3800 consoles saisies dans une mine de cryptomonnaie

Vous le savez probablement, les cryptomonnaies ont connu un boom sans précédent il y a quelques mois, avec une valeur qui a explosé. Alors que les cours commencent à peine à redescendre, la frénésie a poussé les mineurs à se jeter sur n'importe quelle machine pour avoir leur part du gâteau.

Habituellement, les cryptomineurs adoptent des machine spécifiquement faites pour miner, et qui garantissent une rentabilité maximum (les fameux ASICS), mais lorsque ces derniers sont en rupture, les cartes graphiques représentent une alternative très satisfaisante. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie la pénurie de cartes GeForce depuis plus d'un an, les mineurs achetant tous les stocks à la sortie des usines d'assemblage chinoises. Une fois les stocks de GPU épuisés, ces filous de mineurs se sont alors tournés vers des PC portables gaming, équipés eux aussi des précieuses GeForce RTX série 30, et offrant l'avantage de peu consommer, même si faire tourner un PC entier reste moins rentable que d'alimenter juste une carte graphique.

This is for the payers

On pensait naïvement que les choses n'iraient pas plus loin, mais les mineurs s'avèrent très inventifs. Quelle machine gaming peut-on trouver de manière abondante, et à peu de frais ? Une PS4 pardi ! Le Service de Securité Ukrainien (SSU) a ainsi démantelé une ferme composée de plus de 3800 PS4 qui minaient les cryptomonnaies les plus rentables du moment, épaulées par plus de 500 cartes graphiques et une cinquantaine de processeurs (voir notre galerie ci-dessous).

Quelle est l'efficacité de cette méthode ? Probablement pas terrible, mais ça les mineurs s'en fichaient, car ils étaient reliés au réseau électrique de manière illégale (sans compteur, et sans payer donc). C'est d'ailleurs ainsi que la police les a coincés, le réseau électrique étant particulièrement sous tension depuis la mise en service de cette ferme.

Petit détail amusant, on remarque sur la seconde photo que la plupart des PS4 ont un disque éjecté dans le lecteur. On imagine donc que le hack permettant de miner sur ces machines nécessite d'avoir un jeu au format physique pour tromper les sécurités de la console.

