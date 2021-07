TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 26 de 2021 : La Switch à fond

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Et voici celui de la vingt-sixième de l'année 2021.

D'une semaine à l'autre, certaines choses peuvent changer dans les charts hebdomadaires français. Il est possible que des gros titres de tous horizons viennent bouleverser les certitudes et témoignent d'une envie de nouveauté chez nos compatriotes. Il y a une constante, c'est la dernière console de Nintendo.

Vavavoum

Certaines nations de football ont des records d'invincibilité, dans le jeu vidéo, il y a des séries de jeux classés dans les meilleures ventes presque sans interruption depuis leur sortie. Et à la fin, c'est Nintendo qui gagne. Bref, une fois de plus, ce sont cinq jeux Switch qu'on retrouve dans ce TOP 5, Ratchet & Clank Rift Apart ayant été invité à repartir. Et pour la première place, qui d'autre que le titre le plus écoulé de la console ? L'histoire n'est qu'un éternel recommencement.

Classement des ventes en France en 2021 (semaine 26) :

Rendez-vous dans quelques jours pour la vingt-septième semaine de 2021.