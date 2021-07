Final Fantasy XVI présent au Tokyo Game Show ? Le producteur n'y est pas favorable et s'explique

Alors que les projecteurs des rôlistes confirmés se sont récemment braqués sur le non-annoncé Final Fantasy VII Remake Part. 2, le producteur Naoki Yoshida a profité d'un événement destiné à préparer l'arrivée d'Endwalkers, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV, pour en glisser (ou deux) sur le seizième épisode numéroté.

Rapportés par le toujours très enthousiasme compte Twitter @aitaikimochi, les propos du père Yoshida s'entendent comme un petit tour de montagnes russes, quand bien même l'événement se serait tenu uniquement en japonais.

Maintenant que l'E3 est derrière nous, et que Final Fantasy XVI y a brillé par son absence, la question du Tokyo Game Show se pose évidemment. Et si Square Enix semble bien décidé à honorer le rendez-vous incontournable de l'industrie vidéoludique sur l'Archipel, le producteur n'est pas des plus enthousiastes, et s'en explique :

Yoko Taro & Saitou joking with Yoshi-P about Final Fantasy 16 probably not being shown at Tokyo Game Show 2021 is epic troll level lol.



Yoshi-P says he wants FF16 to be available not too long after the next big announcement.



Here's the video with English subs by me. #FF16 pic.twitter.com/WnkAGNGmKf