The Witcher 3 : La version Next-Gen change d'artwork et promet des DLC inédits

On aurait pu penser que la WitcherCon, que vous avez pu suivre il y a quelques heures, serait principalement axée sur l'avenir de la série Netflix, sans nous surprendre côté jeux. C'est en partie vrai, mais CD Projekt RED avait quand même une annonce intéressante à faire.

Annoncée en septembre 2020, la mise à jour Nouvelle Génération de The Witcher III : Wild Hunt, qui nous promet un tas d'améliorations visuelles et du Ray-Tracing, se précise. Durant la WitcherCon, CD Projekt RED a confirmé son arrivée pour cette année, tout en ajoutant deux surprises.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here's a sneak peek of our updated cover art.



Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭



More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt - The Witcher (@witchergame) July 9, 2021

La mise à jour de nouvelle génération de The Witcher 3 : Wild Hunt arrive sur PS5, Xbox Series X|S et PC cette année ! Voici un aperçu de notre couverture mise à jour. Alerte spoiler : nous avons également préparé des DLC gratuits inspirés de la série The Witcher sur Netflix. Plus d'infos à venir !

Le nouvel artwork nous montre un Geralt au modèle sensiblement plus détaillé que celui employé jusqu'ici. Ca promet. Et ce qui promet également, ce sont les contenus additionnels à télécharger qui accompagneront cette sortie de The Wticher III : Wild Hunt - Complete Edition sur PS5, Xbox Series X|S et PC cette année. Des éléments tirés de la série Netflix ? Puisque la synergie semble absolue, faut-il s'attendre à des skins officielles des acteurs et actrices ? Certain(e)s en ont rêvé...

Ce qui est certain, c'est que ces DLC ne seront pas exclusifs à ces versions. Les joueurs PS4, Xbox One et Nintendo Switch en profiteront également au moment de leur sortie. On rappelle par ailleurs que, pour les possesseurs de versions d'ancienne génération, la mise à niveau PS5/Xbox Series X|S sera gratuite.