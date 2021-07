The Witcher : Une date pour la saison 2 de la série Netflix

Alors que se tient actuellement la WitcherCon, une des informations les plus importantes pour les fans de fantasy et de ce cher Henry Cavill a été dévoilée. Votre patience va être mise à rude épreuve.

Ne cherchez plus la date de sortie. Mais n'ayez pas peur de devoir ronger votre frein encore quelques mois. La deuxième saison de The Witcher sera disponible sur Netflix le 17 décembre prochain.

Destiny has revealed itself. Prepare for The Witcher Season 2, premiering December 17 on @netflix. #WitcherCon pic.twitter.com/wx5RuCn11Z