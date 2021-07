What the Golf ? : Le meilleur jeu du genre ajoute 120 niveaux gratuits sur Switch

Il avait loupé de peu le titre de GOTY 2020 dans le coeur de votre serviteur : le barré et désopilant What the Golf ? continue de faire l'actualité. Alors que les versions physiques d'Iam8bit arrivent tout juste chez ceux qui l'ont commandé il y a presque un an, une mise à jour conséquente nous offre une occasion toute trouvée de ressortir les clubs. Joie.

Le coup est presque parti tout seul : le studio Triband plaide la mauvaise manipulation, affirmant que la mise à jour du jeu de golf le plus WTF de l'univers n'était pas prévue avant la semaine prochaine, et qu'ils n'y sont évidemment pour rien. Mais avec 120 niveaux embarqués, nous n'allons certainement pas nous en plaindre. Oh que non.

Find me in da club

Déjà disponible sur Steam et Apple Arcade, voici le détail de ce contenu tout ce qu'il y a de plus gratuit pour les possesseurs de l'original, qui apparaît sur l'écran d'accueil comme trois nouvelles aventures :

Sporty Sports

30 nouveaux niveaux sportifs

De nouvelles disciplines qui tournent mal : golf en haltérophilie, golf en cyclisme, golf en haies, et plus encore !

Références aux Jeux olympiques conformes au droit d'auteur.

It's Snowtime !

30 nouveaux niveaux vraiment ❄FRAIS❄ et beaucoup de blagues

Une aventure insensée pour trouver des restes de pizza au fond du congélateur.

Pois congelés, pizzas, et bâtonnets glacés.

Challenge Mode

Du contenu pour ceux qui sont vraiment bons au golf !

Une version plus difficile de tous vos niveaux préférés, plus quelques nouveaux.

Tableaux de classement pour les scoreux

Au vu des nombreux éclats de rire que nous ont offert What the Golf ?, nous ne saurions que trop vous conseiller de relancer très vite le jeu de Triband, pour découvrir qu'il y a bien plus à faire avec un club que de pousser une balle dans un trou. Vous nous remercierez plus tard. Vous n'êtes pas convaincu ? Allez donc lire notre test, et plus vite que ça !