Hunt Showdown dévoile sa nouvelle map en vidéo musicale

Hunt Showdown continue de densifier son contenu avec l'ajout prochain d'une tout nouvelle carte, avec évidemment sa propre ambiance, ses propres bâtiments uniques et autres joyeusetés.

Si vous êtes joueur de Hunt Showdown, vous serez ravi d'apprendre que dès aujourd'hui la nouvelle carte baptisée Desalle Awaits est disponible sur PC via les serveurs Test. Pour l'heure, elle n'a pas encore de date de sortie officielle mais cela ne devrait pas tarder.

De sympathiques nouveautés

On peut notamment y apercevoir une maison coloniale, un village avec son saloon ou encore une mine avec son lot de souterrains et de grottes à découvrir. On peut aussi apercevoir une scierie, avec beaucoup d'environnements pour se mettre à couver.

Bref une carte qui semble assez grande et qui propose pas mal de nouveautés par rapport aux deux autres précédentes. Cette fois, on semble s'éloigner des marécages pour rentrer dans une zone un peu plus urbaine.

Hunt Showdown est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.