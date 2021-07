Le Monopoly Animal Crossing New Horizons annoncé

Après avoir converti Fortnite et Mario Kart aux joies du capitalisme sauvage sur plateau, Hasbro a conclu un accord avec un étrange raton laveur très près de ses clochettes pour une nouvelle édition de son plus célèbre jeu de société.

Une édition Animal Crossing : New Horizons du Monopoly sera disponible officiellement en août. S'inspirant du jeu Nintendo Switch aux 32,63 millions d'exemplaires (pour le moment), ce jeu de société est en précommande dans certaines enseignes.

Just revealed via CNET: Animal Crossing Monopoly turns the Nintendo Switch game into an island hopping trip! https://t.co/eiLEP1ywLE - Hasbro (@Hasbro) July 6, 2021

Avec vos amis, jusqu'à 4 joueurs, vous incarnerez un(e) villageois(e) qui, au lieu d'acheter des rues où bâtir des logements qui lui rapporteront des brouzoufs, découvrira des îles dont il faudra exploiter les différentes ressources à chaque passage, dans l'optique de les revendre pour des clochettes. Cette monnaie historique de la licence de Nintendo servira à acheter des décorations, dont l'accumulation mène à la victoire. Alors que dans la vie, ça fait venir un huissier. Allez comprendre. Les images de ce Monopoly Animal Crossing Edition sont à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous.

Salut, joueur ! Il est temps de faire une pause dans la console de jeu et de partager votre amour pour Animal Crossing : New Horizons avec votre famille et vos amis réunis autour de ce Monopoly Animal Crossing Edition amusant et passionnant . Adapté au jeu super populaire de Nintendo, il vous apporte des jetons de villageois et de nouvelles façons de jouer, avec la collecte et la construction du monde et bien sûr... des clochettes. Lancez le dé spécial pour voir quelles surprises vous attendent sous chaque carte sur le thème d'Animal Crossing. Il y a aussi un dé Boutique Nook qui détermine quel type de ressources peut être vendu. Jouez et regardez votre île devenir quelque chose d'incroyable ! 2 à 4 joueurs. À partir de 8 ans.

Dans ce jeu de monopole Animal Crossing Edition, les enfants et les adultes peuvent profiter de la vie insulaire et s'immerger dans le monde coloré et créatif d'Animal Crossing: New Horizons. Après votre premier tour du plateau, vous choisissez une carte Compétence avec une capacité que vous pouvez utiliser tout au long du jeu. En vous déplaçant sur le plateau avec des jetons personnalisés inspirés du jeu vidéo, vous accomplissez des tâches insulaires et rencontrez d'autres personnages. Au lieu d'acheter des propriétés et de payer un loyer, vous collectez des insectes, des poissons, des fossiles et des fruits. Vous pouvez également vous arrêter à Nook's Cranny et encaisser Bells pour acheter des décorations. Ces décorations valent des Nook Miles, et le joueur avec le plus de Nook Miles remporte la partie !

Comprend un plateau de jeu, 4 jetons de personnage, 4 cartes Compétence, 35 cartes Décoration, 14 cartes Chance, 14 cartes Nook Miles, 160 jetons Ressource, 40 pièces Five-Bell, 54 pièces Bell, 40 marqueurs de joueur, un dé numéroté, un dé Nook's Cranny , une feuille d'étiquettes et des règles du jeu.