Death Stranding Director's Cut : Sauvegardes, DualSense, contenu inédit... tous les détails expliqués

Ceux qui attendaient l'arrivée de Kojima Productions sur PS5 savent désormais à quoi s'en tenir : le State of Play diffusé hier soir aura été l'occasion de graver dans le marbre la date de sortie de Death Stranding Director's Cut. Pourtant, les questions concernant les nouveautés de ce portage étaient encore nombreuses. Forcément, avec un héros comme le très mutique Sam Porter, ça n'aide pas.

Attendue pour le 24 septembre prochain sur PS5 (et plus tard sur PC), la version revue et corrigée des aventures pédestres de 2019 listait hier les nombreux ajouts dont pourront profiter les joueurs.

Et pour éviter les accusations de facilité, Jay Boor, le responsable de l'édition chez Kojima Productions, a pris la parole pour justifier le travail accompli depuis lors :

Ce nouveau contenu n'est pas non plus simplement ajouté, il a été soigneusement intégré à l'expérience de base du jeu et il sera possible de le découvrir au fur et à mesure que vous jouerez. La plus grande partie de ce nouveau contenu est assez facile à trouver, mais cela vous prendra tout de même un certain temps pour parvenir à trouver puis à débloquer certains éléments. Bien que je ne puisse pas encore entrer dans les détails à propos des nouvelles missions et des trames scénaristiques enrichies, je peux tout de même vous dire que quelques indices ont été ajoutés à la dernière bande-annonce que nous avons publiée. Ils vous donnent quelques indications sur ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Si certains vieux marcheurs pouvaient éventuellement s'inquiéter de l'équilibre global de ce portage, il n'en serait donc rien, puisque les nouveautés ne devraient a priori pas être accessibles d'entrée de jeu.

En revanche, le transfert des sauvegardes de la PS4 à la PS5 est assuré, mais un curieux "à peu près" vient semer le doute sur sa précision :

Nous tenions à confirmer aux nombreux Porteurs qui viennent d'effectuer leur première livraison ou qui sont en train de construire des tas de structures pour aider les autres Porteurs : unissez les divisés ! Les données de sauvegarde de la console PlayStation 4 seront transférables. Nous voulions nous assurer que les joueurs, où qu'ils en soient dans leur périple, puissent reprendre à peu près au même niveau que là où ils s'étaient arrêtés lorsqu'ils jouaient à la version PS4, tout en permettant aux joueurs ayant déjà terminé le jeu d'accéder rapidement aux zones où l'on peut découvrir du nouveau contenu et autres pièces d'équipements.

Sans surprise, la plupart des joueurs se sont immédiatement demandé quel serait le coût de cette mise à jour, et si le doute persistait encore hier pour les versions physiques du jeu, toutes les versions PS4 pourront migrer vers une Digital Deluxe Edition, le Blu-ray faisant office de clé.

En revanche, pour ceux qui auraient eu la mauvaise idée d'opter pour une console sans lecteur, la sentence est... comment déjà ? Ah oui : irrévocable . Jugez plutôt :

Les joueurs possédant une version disque PS4 qui achètent la console PS5 édition numérique sans lecteur disque ne pourront pas obtenir la version pour PS5 du jeu au prix réduit.

Voilà qui est dit. En revanche, ceux qui passeront par-dessus ce problème technique pourront profiter des DLC aux couleurs de Half-Life et Cyberpunk 2077 jusqu'ici exclusifs à la version PC, qui restent de toutes façons largement cosmétiques.

Mais ce portage next-gen sera aussi l'occasion de tirer parti du supplément de puissance offert par la PS5, et Sony de lister les améliorations à attendre :

Ajout de retours haptiques via la manette DualSense

via la manette DualSense Utilisation des gâchettes adaptatives pour renforcer l'immersion

pour renforcer l'immersion Son disponible en Audio 3D avec un casque compatible

avec un casque compatible Réduction des temps de chargement grâce au SSD

grâce au SSD Présence de deux modes d'affichage : le mode Performance avec la 4K mise à l'échelle et jusqu'à 60 FPS, ou bien le mode Qualité en 4K native

Un dernier mot, m'sieur Kojima ?

Oh and there's Very Hard Mode too. pic.twitter.com/5e3acn5PDM - HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 9, 2021

Voyez-vous ça. Un mode "Super Difficile" donc...

Rendez-vous le 24 septembre 2021 pour la sortie de Death Stranding Director's Cut sur PS5, le jeu étant également prévu sur PC à une date encore inconnue de la plupart des humains.